Operaio se ne va inviando una mail di fuoco | l’azienda lo querela viene assolto

Ferrara, 9 novembre 2025 – Nel suo ultimo giorno prima di cambiare mestiere scrive una mail di fuoco all’intera rubrica dell’azienda, segnalando quello che a suo dire non andava in quel luogo di lavoro. Una lettera che i titolari ritengono offensiva della reputazione della società, al punto da denunciare per diffamazione l’ormai ex dipendente. Peccato, però, che per il giudice quelle righe non rappresentino un illecito, ma la semplice espressione di una critica. Da qui, la sentenza di assoluzione del lavoratore perché il fatto non costituisce reato. “Aggressione all'Agenzia delle Entrate: cittadino dà in escandescenze e forza la porta, ferito un lavoratore” La mail di critiche a tutta la rubrica aziendale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Operaio se ne va inviando una mail di fuoco: l’azienda lo querela, viene assolto

Altre letture consigliate

Nel bel mezzo di un trasloco a casa nuova con il mitico Sandrone che fa da operaio Voi che fate? - facebook.com Vai su Facebook

Operaio morto nel crollo a Roma, Mosca minaccia l'Italia, l'accoltellatore (recidivo) trovato grazie alla sorella gemella e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata - Tre medici dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela (Caltanissetta) sono indagati per la morte del trentunenne Andrea Giuseppe Scicolone, deceduto dopo l'arrivo nel nosocomio, lo scorso 13 ottobre. Segnala today.it

Infortunio sul lavoro a Lucrezia, operaio folgorato su una piattaforma: salvato dai vigili del fuoco - Nel pomeriggio, poco prima delle 16, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via della Liberazione, località Lucrezia, per soccorrere un operaio rimasto folgorato mentre lavorava su una ... Scrive corriereadriatico.it

Operaio colto da malore mentre lavora su un'impalcatura: soccorso a 15 metri d'altezza dai vigili del fuoco - Attimi di paura, questa mattina, giovedì 16 ottobre, in un cantiere a Montebelluna, dove un operaio ha avuto un malore mentre stava lavorando su un'impalcatura alta 15 metri. Si legge su ilgazzettino.it