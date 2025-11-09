la cultura dei pirati in one piece e il suo ruolo transgenerazionale. Nel universo di One Piece, la tradizione piratesca si tramanda di generazione in generazione. La serie mostra come le figure emblematiche abbiano passato il testimone ai successori, creando un ciclo continuo di eredità e continuità nell’epopea marittima. Tra i protagonisti, Gol D. Roger rappresenta il simbolo massimo di questa cultura, lasciando il suo lascito a Shanks, attraverso un gesto che diventa iconico: il dono del cappello di paglia. Lo stesso percorso si ripete con Luffy, che riceve il cappello di paglia da Shanks, incarnando il futuro della leggenda pirata. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - One piece svela il successore di luffy: bonney