omicidi villa pamphili kaufmann aggredisce gli agenti del carcere di rebibbia

Francis Kaufmann, l’uomo accusato del duplice femminicidio compiuto nel parco romano di Villa Pamphili, dove il 7 giugno sono stati trovati i cadaveri della 28enne russa Anastasia Trofimova e di sua figlia Andromeda di 11 mesi, domenica 9 novembre ha aggredito il personale della polizia penitenziaria del carcere di Rebibbia. Lo fa sapere il sindacato Osapp. Al termine dell’ora d’aria, a quanto informa il sindacato Osapp, l’uomo “ha improvvisamente dato in escandescenze, rifiutandosi di rientrare nella propria cella. Nonostante i ripetuti inviti alla calma da parte del personale, l’uomo ha iniziato a urlare frasi minacciose, tentando di scatenare lo scontro fisico e colpendo più volte gli agenti intervenuti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

