Oltre la tecnologia | le responsabilità formative del Ministro Valditara Lettera

Orizzontescuola.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inviato da Enrico Fortunato Maranzana - Il ministro Valditara ha promosso un summit sull’intelligenza artificiale, come strumento di arricchimento della didattica e di sostegno alla personalizzazione. Tuttavia, la portata del cambiamento indotto dall’informatica è ben più profonda. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

