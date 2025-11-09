nuovo show post apocalittico del creatore di breaking bad diventa numero uno su apple tv

La nuova serie originale di Apple TV+ Pluribus ha rapidamente conquistato il pubblico e scalato le classifiche di ascolto. Creata da Vince Gilligan, noto per il successo di Breaking Bad, questa produzione si distingue per la trama avvincente e il forte coinvolgimento emotivo. L’episodio pilota, trasmesso il 7 novembre, ha ottenuto un immediato consenso, posizionandosi al primo posto nella classifica quotidiana delle serie più viste sulla piattaforma negli Stati Uniti. La serie ha attirato così l’attenzione che ha superato The Morning Show, lo storico drama di Apple TV+, di recente in culminazione con la stagione 4. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

