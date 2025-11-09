Nuovo incendio all' ex Mira Lanza | sabato sera di fuoco e fumo acre a Marconi
L'ex Mira Lanza brucia di nuovo. L'area di Marconi, nei mesi scorsi entrata nel possesso di Roma Capitale per un'attesa riqualificazione, nella serata di ieri è stata avvolta dalle fiamme. Il rogo poco dopo le 22 di ieri sera, sabato 8 novembre.L'incendioSecondo quanto si apprende le fiamme. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Nuovo incendio all'ex Mira Lanza: sabato sera di fuoco e fumo acre a Marconi LEGGI L'ARTICOLO ---> https://www.romatoday.it/~go/i/55292618727168 [ - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo incendio ieri sera all'ex Mira Lanza - Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco intervenute con alcune squadre. Da ansa.it
Ex stabilimento Mira Lanza di nuovo in fiamme: fumo tossico invade il quartiere Marconi (FOTO e VIDEO) - Notte di paura per un nuovo devastante incendio esploso nell’ex stabilimento Mira Lanza nel cuore del quartiere Marconi. Secondo msn.com
Incendio nel complesso dell'ex Mira Lanza: brucia un casale affidato dal Comune all'università Roma Tre - La polizia ha effettuato un sopralluogo nella zona con la Scientifica per individuare le cause del rogo ed eventuali tracce di chi potrebbe averlo appiccato ... Lo riporta roma.corriere.it