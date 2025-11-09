Nuovo incendio all' ex Mira Lanza | sabato sera di fuoco e fumo acre a Marconi

Romatoday.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex Mira Lanza brucia di nuovo. L'area di Marconi, nei mesi scorsi entrata nel possesso di Roma Capitale per un'attesa riqualificazione, nella serata di ieri è stata avvolta dalle fiamme. Il rogo poco dopo le 22 di ieri sera, sabato 8 novembre.L'incendioSecondo quanto si apprende le fiamme. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

nuovo incendio ex miraNuovo incendio ieri sera all'ex Mira Lanza - Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco intervenute con alcune squadre. Da ansa.it

nuovo incendio ex miraEx stabilimento Mira Lanza di nuovo in fiamme: fumo tossico invade il quartiere Marconi (FOTO e VIDEO) - Notte di paura per un nuovo devastante incendio esploso nell’ex stabilimento Mira Lanza nel cuore del quartiere Marconi. Secondo msn.com

nuovo incendio ex miraIncendio nel complesso dell'ex Mira Lanza: brucia un casale affidato dal Comune all'università Roma Tre - La polizia ha effettuato un sopralluogo nella zona con la Scientifica per individuare le cause del rogo ed eventuali tracce di chi potrebbe averlo appiccato ... Lo riporta roma.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Incendio Ex Mira