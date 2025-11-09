Nuovo film di star wars con il cattivo di matt smith che fa le battute più divertenti

Nel panorama cinematografico di Star Wars si prepara una novità di grande rilievo, con l’attesissimo film Star Wars: Starfighter. Questa produzione segna uno sviluppo innovativo nel ciclo, concentrandosi su una narrazione ambientata dopo gli eventi di The Rise of Skywalker, e promette di aprire una nuova era narrativa distante dai continui sequel. La presenza di un cast di grande richiamo, tra cui Ryan Gosling, Amy Adams, Mia Goth e Matt Smith, suscita curiosità e aspettative. La partecipazione di quest’ultimo, in particolare, si inserisce in un contesto interessante, considerando il suo passato legato alla saga e le prospettive future del personaggio interpretato. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

