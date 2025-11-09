Nuovo assalto a un bancomat | colpita la filiale della Banca Pescia e Cascina in via Maiorca a Marina di Pisa

Pisatoday.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora un colpo nel pisano ai danni di uno sportello bancomat. Nella notte fra il 7 e l'8 novembre ignoti hanno dato l'assalto alla filiale della Banca Pescia e Cascina in via Maiorca, a Marina di Pisa, a due passi da Piazza delle Baleari. Secondo quanto si apprende, i malviventi sono entrati in. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

nuovo assalto bancomat colpitaNuovo assalto a un bancomat in Puglia, l’esplosione nella notte: quattro ladri in fuga a mani vuote - Nuovo assalto a un bancomat in Puglia, l’esplosione nella notte: sono quattro i ladri in fuga a mani vuote. Segnala telebari.it

nuovo assalto bancomat colpitaNuovo assalto alla banca. Trascinata via la cassa - Colpo nel cuore della notte: banditi utilizzano un’auto per estrarre lo sportello. Scrive msn.com

BANCOMAT Assalto nella notte al bancomat della BPM a Trinitapoli - Il colpo è avvenuto nella notte intorno alle 4,30, quando un gruppo di malviventi ha fatto esplodere lo sportello automatico ... Secondo statoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Assalto Bancomat Colpita