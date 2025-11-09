Nuove telecamere comunali di videosorveglianza vicino a due scuole cittadine

Ilpescara.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue l'estensione del servizio di videosorveglianza da parte del Comune di Pescara sul territorio. L'assessore comunale Adelchi Sulpizio ha fatto sapere che l'ente comunale ha ottenuto un finanziamento del ministero dell’Interno, nell'ambito della ripartizione del Fondo per la sicurezza. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

