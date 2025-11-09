Nuove telecamere comunali di videosorveglianza vicino a due scuole cittadine
Prosegue l'estensione del servizio di videosorveglianza da parte del Comune di Pescara sul territorio. L'assessore comunale Adelchi Sulpizio ha fatto sapere che l'ente comunale ha ottenuto un finanziamento del ministero dell’Interno, nell'ambito della ripartizione del Fondo per la sicurezza. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
ASSESSORE COMUNALE FRAGASSO: “MATERA PIÙ SICURA GRAZIE AL NUOVO SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI E NUOVE TELECAMERE PER CONTROLLO DEL TERRITORIO” - facebook.com Vai su Facebook
Tropea potenzia la videosorveglianza cittadina: investimento da 156mila euro per installare nuove telecamere in centro e nelle periferie - La Commissione straordinaria ha dato il via libera al Documento di indirizzo alla progettazione. Da ilvibonese.it
Gragnano - Danneggiate le telecamere comunali, il sindaco rassicura i cittadini - Danneggiamento delle telecamere a Gragnano: il sindaco D’Auria rassicura i cittadini e ringrazia le Forze dell’Ordine. stabiachannel.it scrive
Umbertide, telecamere anti rapina nelle farmacie comunali - Nei giorni scorsi sono stati installati undici nuovi sistemi di videosorveglianza integrati con l’impianto antirapina già in funzione, nel ... Scrive umbria24.it