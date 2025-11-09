Nuova scuola Giovanni Paolo II | pubblicata la gara d' appalto per la demolizione e la ricostruzione dell' edificio

FABRIANO - È stata pubblicata ieri la gara d’appalto per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori di demolizione e ricostruzione della scuola secondaria di primo grado “Giovanni Paolo II”. La pubblicazione è stata effettuata dalla Stazione Unica. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

