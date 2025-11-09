Nuova Fiat Uno Turbo ie | ritorna la bomba da 300 CV?

La Fiat Uno Turbo i.e. restomod in chiave moderna sarebbe un progetto super interessante, perché unirebbe la leggerezza e la cattiveria dell’originale anni ’80 con la tecnologia e lo stile contemporanei. Ecco come potremmo immaginarla nel dettaglio Fiat Uno Turbo i.e. Restomod – Concept 2026. Design esterno. Linee generali: mantiene la silhouette “a scatola” tipica dell’Uno, ma con proporzioni più muscolose e fiancate leggermente allargate. Lunghezza attorno ai 430 cm.. Fari: full LED a firma luminosa “a pixel” ispirata alla griglia frontale originale.. Cerchi: 18? o 19?, con disegno “turbina” in omaggio agli anni ’80. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Fiat Uno Turbo i.e.: ritorna la bomba da 300 CV?

