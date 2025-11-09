Nuoto tra i giovanissimi al Nico Sapio spiccano gli atleti della Superba Nuoto

Ha avuto ufficialmente la sua conclusione la 51esima edizione del Trofeo Nico Sapio.  Con la terza giornata di gare, dedicata ai giovanissimi delle categorie  Ragazzi (2010-2013)  e  Esordienti A (2014-2015),  la piscina di Sciorba di Genova saluta i nuotatori che l’hanno animata. Trascinati dagli ottimi risultati dei Big azzurri, che hanno brillato nelle precedenti giornate, come Alberto Razzetti e il sorprendente Francesco Lazzari, ma anche stimolati dalle presenze internazionali come quella del campione del mondo Noè Ponti, i giovani azzurri non hanno deluso. La  Superba Nuoto,  proprio dalla regione ligure, si aggiudica la classifica Ragazzi, sbaragliando la concorrenza con 126 punti; mentre è la squadra My Sport ssd a vincere sulle altre con i suoi Esordienti A. 🔗 Leggi su Oasport.it

