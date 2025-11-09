Ha avuto ufficialmente la sua conclusione la 51esima edizione del Trofeo Nico Sapio. Con la terza giornata di gare, dedicata ai giovanissimi delle categorie Ragazzi (2010-2013) e Esordienti A (2014-2015), la piscina di Sciorba di Genova saluta i nuotatori che l’hanno animata. Trascinati dagli ottimi risultati dei Big azzurri, che hanno brillato nelle precedenti giornate, come Alberto Razzetti e il sorprendente Francesco Lazzari, ma anche stimolati dalle presenze internazionali come quella del campione del mondo Noè Ponti, i giovani azzurri non hanno deluso. La Superba Nuoto, proprio dalla regione ligure, si aggiudica la classifica Ragazzi, sbaragliando la concorrenza con 126 punti; mentre è la squadra My Sport ssd a vincere sulle altre con i suoi Esordienti A. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto, tra i giovanissimi al Nico Sapio spiccano gli atleti della Superba Nuoto