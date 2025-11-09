Nuoto Stefano Morini | Se non sei di ' sughero' allenare lo scivolamento si può

Gazzetta.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal mito tedesco degli anni '70 Matthes, alle doti del nostro Ceccon: il leggendario tecnico azzurro ci parla di caratteristiche fisiche che se individuate subito possono fare la differenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

nuoto stefano morini se non sei di sughero allenare lo scivolamento si pu242

© Gazzetta.it - Nuoto, Stefano Morini: "Se non sei di 'sughero', allenare lo scivolamento si può"

Scopri altri approfondimenti

nuoto stefano morini seiNuoto, Stefano Morini: "Se non sei di 'sughero', allenare lo scivolamento si può" - Dal mito tedesco degli anni '70 Matthes, alle doti del nostro Ceccon: il leggendario tecnico azzurro ci parla di caratteristiche fisiche che se individuate subito possono fare la differenza ... msn.com scrive

Allenatore dell'anno. Giunta, Minotti e Morini in finale - Matteo Giunta, Christian Minotti e Stefano Morini sono i finalisti della sesta edizione del premio "Allenatore di Nuoto dell'anno" intitolato ad Alberto Castagnetti. Secondo federnuoto.it

Cerca Video su questo argomento: Nuoto Stefano Morini Sei