. Un racconto intenso e senza maschere quello di Peppe Quintale, ospite di Nunzia De Girolamo nella nuova puntata di Ciao Maschio, in onda sabato 8 novembre alle 17.05 su Rai 1.. Seduto di fronte alla conduttrice, Quintale ripercorre uno dei momenti più bui della sua vita: la pandemia, il crollo di un grande investimento in Normandia e il peso di pensieri che lo hanno spinto sull’orlo della disperazione. “Ci sono stati momenti in cui ho pensato davvero di non farcela. Una sera, durante il Covid, ho guardato il buio e ho pensato: quasi quasi me ne vado. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - Nunzia De Girolamo senza parole: la confessione di Quintale