Io ti appartengo io.. ti appartengo. Lo ripetevo nella mente forse per convincermi che fosse vero, poi pensai, perché Tu non puoi essere mia? Solo tu, solo un po’ . da ora fino all’alba giusto il tempo per essere felice! Giusto il tempo per lasciarci andare, per stringerci, per un bacio, per prometterci di non lasciarci mai. Ma tu non appartieni a nessuno io non ti appartengo, non appartengo a nessuno. Stupidamente ora lo chiedo a te! So bene cosa significhi andarsene, portarsi lontano, lasciare, abbandonare. Non farmelo riprovare. Vorrei che Tu mi appartenersi, vorrei che tu non avessi altro in testa che me, tra le tue mani, tra le tue braccia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

