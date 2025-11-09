Intrighi e colpi di scena nella prossima puntata di “La Notte nel Cuore”. La serie televisiva in onda su Canale 5 continua a coinvolgere il pubblico con trame ricche di suspense, tradimenti e rivelazioni sorprendenti. La puntata prevista per martedì 11 novembre 2025 promette nuovi sviluppi, con un intrigo orchestrato dal giovane Esat Sansalan volto a ottenere un milione di dollari attraverso un finto sequestro. Seguono i dettagli più importanti di questa avvincente narrazione. il piano di Esat Sansalan e le manipolazioni. il finto rapimento di esma. Per ottenere la cifra richiesta, Esat Sansalan organizza un sequestro simulato della moglie Esma, coinvolgendo la zia Serife nella messinscena. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Notte nel cuore anticipazioni della trentatreesima puntata del 11 novembre 2025