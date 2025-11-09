Notte di controlli della polizia nelle zone più calde di Milano
Controllate complessivamente 537 persone, di cui 178 risultate avere precedenti di polizia, e 49 veicoli (con una sanzione al codice della strada elevata); 5 cittadini sono stati accompagnati in Questura per gli specifici accertamenti, anche da parte dell’Ufficio Immigrazione. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
