Norris vince in Brasile super Antonelli 2° Verstappen parte dalla pit-lane e agguanta il podio Leclerc e Hamilton out
Il britannico della McLaren allunga in vetta al Mondiale, Piastri 5° dopo la penalità. Incubo Ferrari. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
