Norris vince in Brasile Antonelli 2° e Verstappen 3° partendo da pit lane

Ilgiornaleditalia.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Male le Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton, infatti, sono entrambi costretti al ritiro. SAN PAOLO (BRASILE) - Lando Norris compie un passo importante verso il titolo mondiale. Il pilota della McLaren, dopo pole e sprint, conquista il successo anche nella gara del Gran Premio del Brasile 2025. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

