Norris vince ad Interlagos davanti ad un magnifico Kimi Antonelli | Verstappen sfiora l'impresa incubo Ferrari

Fanpage.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al GP del Brasile di Formula 1 2025 Lando Norris consolida la leadership mondiale vincendo a Interlagos davanti a un sontuoso Kimi Antonelli, capace di resistere fino alla fine al ritorno furioso di Max Verstappen, terzo dopo una rimonta dalla pit lane. Per la Ferrari è una notte da incubo: fuori Leclerc dopo lo strike di Piastri, gara distrutta e poi ritiro anche per Hamilton. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

norris vince interlagos davantiNorris vince ad Interlagos davanti ad un magnifico Kimi Antonelli: Verstappen sfiora l’impresa, incubo Ferrari - Al GP del Brasile di Formula 1 2025 Lando Norris consolida la leadership mondiale vincendo a Interlagos davanti a un sontuoso Kimi Antonelli, capace di ... fanpage.it scrive

norris vince interlagos davantiGP Brasile: Norris perfetto, vince e va in fuga mondiale. Antonelli secondo, rimonta Verstappen 3°. Disastro Ferrari - Il racconto in diretta del GP del Brasile, quartultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Scrive sport.virgilio.it

norris vince interlagos davantiF1, in Brasile flop delle Ferrari. Vince Norris davanti ad un super Antonelli - Pomeriggio decisamente no per le Rosse: Leclerc è vittima incolpevole di un errore di Piastri, Hamilton fa tutto da solo. Si legge su ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Norris Vince Interlagos Davanti