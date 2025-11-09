Norris trionfa ancora incubo Ferrari | GP Brasile gli highlights della gara

Il pilota britannico della McLaren allunga in classifica: ora è a +24 sul compagno Piastri e a +51 su Verstappen a 3 GP dal termine del Mondiale. Fuori invece entrambe le Ferrari in seguito all'incidente in curva 1 al 5° giro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Norris trionfa ancora, incubo Ferrari: GP Brasile, gli highlights della gara

