Norris è imprendibile in Brasile Antonelli è secondo flop Ferrari

Dopo due giorni da dominatore Lando Norris conferma che in questo momento è il più veloce della Formula 1. Il pilota della Mc Laren dopo la vittoria nella Sprint e la pole position di sabato vince anche il gran premio senza che la sua leadership sia mai messa in discussione. Alla prima curva va in testa e nessuno si avvicina abbastanza per mettere in discussione la sua vittoria. Neanche uno straordinario Kimi Antonelli che con la sua Mercedes dimostra la straordinaria crescita e chiude alle spalle del leader del Mondiale. Il week-end in Brasile testimonia la crescita del diciannovenne italiano che migliora di gran premio in gran premio. 🔗 Leggi su Panorama.it
