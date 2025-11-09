Norris conquista il GP di San Paolo secondo uno strepitoso Antonelli che chiude in volata su Verstappen

Norris vince bene con 10"4 su uno strepitoso Antonelli che resiste all'assalto finale di Verstappen, favoloso anche lui se condiseriamo che è partito dai box. Quarta posizione. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Norris conquista il GP di San Paolo, secondo uno strepitoso Antonelli che chiude in volata su Verstappen

Shock a Interlagos! ? Norris conquista la pole, ma Verstappen esce in Q1. Antonelli ancora secondo con Mercedes. Red Bull in crisi totale. #F1 #Interlagos2025 Link in bio per l'articolo completo - X Vai su X

Norris conquista la sesta pole stagionale davanti a uno strepitoso Antonelli e a Leclerc. Verstappen fuori già in Q1 con una Red Bull senza grip - facebook.com Vai su Facebook

F1 GP Brasile 2025, le qualifiche a Interlagos: Norris batte Antonelli e Leclerc, Piastri 4°. Disastro Verstappen, è 17° - Lando Norris conquista la pole del GP di San Paolo 2025 davanti ad Antonelli, Leclerc e Piastri, Hamilton 13°. Secondo motorbox.com

Norris vince la Sprint di Interlagos, Antonelli super 2° sfiora il colpaccio, ko Piastri. 5° Leclerc e 7° Hamilton - Vittoria pesante nella Sprint Race per Lando Norris, che dato il conseguente ritiro di Piastri (a muro al 7° giro provocando la bandiera rossa) sale a +9 in cla ... Segnala eurosport.it

F1 GP Brasile | Norris conquista la pole Sprint a Interlagos, ma la pioggia minaccia di rimescolare le carte - Dopo aver firmato il miglior tempo nelle prove libere del venerdì, Lando Norris ha conquistato la pole position per la Sprint ... Da msn.com