Norris conquista il GP di San Paolo secondo uno strepitoso Antonelli che chiude in volata su Verstappen

Ilmessaggero.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Norris vince bene con 10"4 su uno strepitoso Antonelli che resiste all'assalto finale di Verstappen, favoloso anche lui se condiseriamo che è partito dai box. Quarta posizione. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

norris conquista il gp di san paolo secondo uno strepitoso antonelli che chiude in volata su verstappen

© Ilmessaggero.it - Norris conquista il GP di San Paolo, secondo uno strepitoso Antonelli che chiude in volata su Verstappen

Leggi anche questi approfondimenti

norris conquista gp sanF1 GP Brasile 2025, le qualifiche a Interlagos: Norris batte Antonelli e Leclerc, Piastri 4°. Disastro Verstappen, è 17° - Lando Norris conquista la pole del GP di San Paolo 2025 davanti ad Antonelli, Leclerc e Piastri, Hamilton 13°. Secondo motorbox.com

norris conquista gp sanNorris vince la Sprint di Interlagos, Antonelli super 2° sfiora il colpaccio, ko Piastri. 5° Leclerc e 7° Hamilton - Vittoria pesante nella Sprint Race per Lando Norris, che dato il conseguente ritiro di Piastri (a muro al 7° giro provocando la bandiera rossa) sale a +9 in cla ... Segnala eurosport.it

norris conquista gp sanF1 GP Brasile | Norris conquista la pole Sprint a Interlagos, ma la pioggia minaccia di rimescolare le carte - Dopo aver firmato il miglior tempo nelle prove libere del venerdì, Lando Norris ha conquistato la pole position per la Sprint ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Norris Conquista Gp San