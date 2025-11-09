Nonno Renzo festeggia i suoi 105 anni in mezzo a giovani speciali e volonterosi

Centocinque anni perfettamente portati: mente lucida, voglia di festeggiare e di stare in mezzo ai giovani. E per il suo compleanno è finito anche sui social. Il video degli auguri a nonno Renzo è diventato virale. A renderlo famoso Nico Acampora, papà di PizzAut che ha condiviso sui social quel. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

