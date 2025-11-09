Non solo la caduta del Muro di Berlino | ecco perché il 9 novembre in Germania è così importante

“Il 9 novembre rappresenta luci e ombre, gli abissi più profondi e i momenti più felici della nostra storia”, ha ricordato il Presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier (SPD) citando tre eventi significativi accaduti in Germania in questa data: la proclamazione della Prima Repubblica Tedesca nel 1918, i Pogrom del novembre 1938 nel Terzo Reich e la caduta del Muro di Berlino nel 1989. A questi si deve aggiungere il fallimento del putsch di Hitler il 9 novembre 1923. Il 9 novembre riguarda “il nucleo della nostra identità”. Un’occasione per il Presidente di indicare che la democrazia nel Paese è minacciata come mai prima: “L’ estrema destra attira le persone”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Non solo la caduta del Muro di Berlino: ecco perché il 9 novembre in Germania è così importante

