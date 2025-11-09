Non riesce ad evitare il furgone | morto a 28 anni in un incidente in moto

La polizia stradale di Bardolino lavora per ricostruire la dinamica dell'ennesima tragedia avvenuta sulle strade veronesi nella tarda mattinata di sabato, quando ha perso la vita Joel Mignolli. Il 28enne residente a Marano di Valpolicella, intorno alle ore 13, stava percorrendo la strada. 🔗 Leggi su Veronasera.it

