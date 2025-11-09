Non potevo fare nulla ma starle accanto era come darle la medicina giusta | Paolo Belli in lacrime a Ballando con le stelle per la malattia della moglie Deanna
Una puntata di “ Ballando con le stelle ” ad alto tasso emotivo per Paolo Belli, che non trattiene le lacrime nel parlare della malattia che la moglie Deanna ha affrontato in tempi recenti. “Io e Deanna stiamo insieme da 45 anni, sono 42 anni di matrimonio e 3 di fidanzamento” spiega nella clip che precede la sua esibizione. Un amore lungo una vita e che ancora oggi è più solido che mai: “Ci siamo conosciuti che avevo 18 anni ed è tuttora la cosa più bella che mi poteva capitare nella vit a. La prima volta che l’ho vista, l’ho guardata dritto negli occhi e sono impazzito, mi è piaciuta da morire”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
