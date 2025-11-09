Viareggio, 9 novembre 2025 – Uno sciopero per fare rumore, per alzare e far sentire la propria voce, la loro, quella dei giovani, menti del presente e del futuro che, nella scuola, spesso trovano, di quel futuro, il proprio indirizzo. È stato quello degli studenti del liceo classico Giosuè Carducci contro il dimensionamento e l’ipotesi accorpamento, ormai, anno dopo anno, divenuta quasi prassi per l’istituto viareggino, in questo caso con il liceo scientifico Barsanti e Matteucci, che ieri mattina, come ogni altra, si sono ritrovati davanti alla scuola ma, questa volta, compatti e uniti, per quelli che hanno deciso di partecipare alla protesta,e oltre quelli che hanno scelto di rimanere a casa, senza entrare e prendere posto, ciascuno, al proprio banco, ritrovandosi tra piazza Shelley e via IV novembre, in un invito “prima rivolto ai rappresentanti delle classi – come specifica un’alunna – E poi ampliato a ogni componente delle varie classi”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - No secco agli accorpamenti, a Viareggio alunni del Carducci in sciopero