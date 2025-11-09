Pesaro, 9 novembre 2025 – Alla fine lo sfratto è stato fatto. Una mamma con tre figli minori, di cui uno con disabilità, è da l’altro ieri in un albergo di Pesaro, pagato dal Comune, perché al decimo tentativo, stavolta alla presenza della polizia, il proprietario della casa, in viale della Vittoria, vicino al cavalcaferrovia per Fano, è riuscito a prendere possesso dell’abitazione. Tamara, la madre di 3 bambini sfrattata: Marco si commuove e le dà una casa. “Ora i miei figli hanno un giardino per giocare” La storia di Nina è finita anche in tv. La donna era indietro con le rate da 4 anni. Si chiama Nina, di origine moldava, e la sua storia è diventata molto nota, suo malgrado, quando è finita in un servizio di Rete 4, nella trasmissione tv di “ Fuori dal Coro ”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nina, mamma sfrattata con 4 figli. "Arretrato di 52mila euro". Lei: "Debiti per problemi di salute"