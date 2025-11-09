Nike e Eliud Kipchoge hanno fatto una sneaker da corsa per battere ogni record

Gqitalia.it | 9 nov 2025

Creare un'eredità per il futuro. Eliud Kipchoge ha ben chiaro il suo obiettivo mentre presenta la nuova collezione sviluppata insieme a Nike Running. Un mix interessante di performance e design che racchiude alcuni modelli iconici della pluriennale collaborazione tra il maratoneta più forte al mondo e il brand. Una collezione che basa la sua forza su un potente storytelling con cui si vuole andare oltre l'agonismo e invitare tutti ad affrontare le proprie sfide con disciplina, calma e fiducia nel processo.

