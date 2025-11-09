Nike e Eliud Kipchoge hanno fatto una sneaker da corsa per battere ogni record
Creare un'eredità per il futuro. Eliud Kipchoge ha ben chiaro il suo obiettivo mentre presenta la nuova collezione sviluppata insieme a Nike Running. Un mix interessante di performance e design che racchiude alcuni modelli iconici della pluriennale collaborazione tra il maratoneta più forte al mondo e il brand. Una collezione che basa la sua forza su un potente storytelling con cui si vuole andare oltre l'agonismo e invitare tutti ad affrontare le proprie sfide con disciplina, calma e fiducia nel processo.
