Niente da fare all' OIimpico l' Udinese è poca cosa di fronte alla Roma

Udinese sconfitta all'Olimpico. Si sapeva che la Roma di Gasperini sarebbe stata una cliente difficile, ma nel secondo tempo i bianconeri hanno dato l'impressione di non crederci più. La svolta è stata alla fine del primo tempo: l'intervento scomposto di Kamara su un innocuo cross della Roma è. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

