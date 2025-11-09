New York | Non c' è Dio degno di adorazione se non Allah la prima uscita pubblica dei pro-Mandani

Iltempo.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le prime conseguenze dell'effetto Mandani. Il fondamentalismo esce allo scoperto e a New York c'è già chi inneggia a una sorta di nuova guerra santa. Basti pensare quanto è accaduto ai piedi dei display più famosi del pianeta in cui un attivista dice: "Abbiamo finito di nasconderci. Abbiamo finito di essere torturati, feriti e giudicati. Questa è la religione giusta. Questa è la religione di cui tutta l'umanità ha bisogno per far parte dell'Islam. E non ci fermeremo finché non entrerà in ogni casa. Quindi voglio che lo ripetiate con me. Voglio sentirlo in ogni singolo distretto. Dovrebbe tremare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

new york non c 232 dio degno di adorazione se non allah la prima uscita pubblica dei pro mandani

© Iltempo.it - New York: "Non c'è Dio degno di adorazione se non Allah", la prima uscita pubblica dei pro-Mandani

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

A New York c'&#232; un gran lavorìo (e inutile) per contrastare Mamdami - A un mese dalle elezioni, la corsa a sindaco di New York continua ad avere come chiaro favorito, con quasi venti punti di distacco sugli avversari, il deputato dello stato Zohran Mamdani, candidato ... Come scrive ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: New York C 232