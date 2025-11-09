New York | Non c' è Dio degno di adorazione se non Allah la prima uscita pubblica dei pro-Mandani

Le prime conseguenze dell'effetto Mandani. Il fondamentalismo esce allo scoperto e a New York c'è già chi inneggia a una sorta di nuova guerra santa. Basti pensare quanto è accaduto ai piedi dei display più famosi del pianeta in cui un attivista dice: "Abbiamo finito di nasconderci. Abbiamo finito di essere torturati, feriti e giudicati. Questa è la religione giusta. Questa è la religione di cui tutta l'umanità ha bisogno per far parte dell'Islam. E non ci fermeremo finché non entrerà in ogni casa. Quindi voglio che lo ripetiate con me. Voglio sentirlo in ogni singolo distretto. Dovrebbe tremare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

