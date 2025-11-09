Netflix Squid Game | The Challenge 2 | regolamento puntate concorrenti montepremi

La seconda stagione del reality ispirato alla serie coreana debutta su Netflix: dieci episodi, 456 concorrenti e un montepremi record tra sfide, strategie e polemiche. Torna su Netflix la seconda stagione di Squid Game: La sfida, il reality show che prende ispirazione dal celebre Squid Game, serie televisiva sudcoreana ideata da Hwang Dong-hyuk e distribuita dal 2021 al 2025. La nuova edizione, disponibile dal 4 novembre, conferma il successo del format con 456 nuovi partecipanti pronti a sfidarsi in prove di abilità, strategia e resistenza per conquistare un montepremi di 4,56 milioni di dollari, una somma capace di rivoluzionare la vita dei vincitori. 🔗 Leggi su Screenworld.it

