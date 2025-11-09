Netflix dovrà infrangere la sua regola più importante nel 2029

Il panorama delle piattaforme di streaming si identifica per la costante evoluzione e per le strategie di competitive positioning. Netflix, leader indiscusso nel settore, si prepara a un nuovo capitolo con il lancio di KPop Demon Hunters 2 nel 2029, un titolo che ha già dimostrato un impatto rivoluzionario nel mondo dello streaming e del cinema. In questo contesto, l’attenzione si concentra sulle opportunità di promozione e distribuzione che il sequel potrebbe sfruttare, spaziando dalla proiezione nelle sale cinematografiche alle strategie di marketing integrato. importanza di una distribuzione cinematografica per KPop Demon Hunters 2. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

