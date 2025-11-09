Nello spogliatoio nessuno era contento C’è la possibilità di cambiare modulo | Spalletti dopo il pari nel derby
“ Non siamo contenti, dentro lo spogliatoio nessuno era contento ed è giusto così”. Così parla Luciano Spalletti in conferenza stampa dopo il pareggio per 0 a 0 nel derby contro il Torino. Il nuovo tecnico della Juventus aveva mantenuto alto l’ottimismo e il morale dopo il pari in Champions contro lo Sporting Lisbona, ma adesso deve iniziare a registrare quali sono i passi in avanti da fare ancora necessari per cambiare davvero la Juve. Al netto della vittoria all’esordio contro la Cremonese, ora anche Spalletti rischia di diventare vittima della pareggite che ha già condannato Igor Tudor all’esonero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
