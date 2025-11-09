Nella notte nuovo sciame sismico nei Campi Flegrei

Nella notte di domenica 9 novembre, i Campi Flegrei, sono tornati a essere teatro di un'intensa attività sismica. Questo fenomeno ha catturato l'attenzione di esperti e residenti, poiché segna un nuovo sciame sismico che si aggiunge alla già lunga storia di eventi tellurici

Nuovo sciame sismico nei Campi Flegrei - Una lunga sequenza di scosse, almeno una ventina quelle registrate dai sismografi. Lo riporta rainews.it

Campi Flegrei, terremoto magnitudo 2.2 e nuovo sciame sismico: sei scosse in un’ora - Una serie di scosse di terremoto è iniziata questa mattina, con la più alta di 2. fanpage.it scrive

Sciame sismico a Pozzuoli e nei Campi Flegrei: la scossa più forte di magnitudo 2.5 - POZZUOLI – È iniziato all’alba un nuovo sciame sismico che dalle 4 sta interessando Pozzuoli e l’intera area flegrea. Si legge su cronacaflegrea.it