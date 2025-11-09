Ncuti gatwa e cynthia erivo protagonisti del musical animato bad fairies
informazioni sul nuovo film d’animazione “Bad Fairies”. Il mondo dell’animazione vede una nuova produzione in fase di sviluppo, con un cast di alto livello e un’attenzione particolare all’humor e alla musica. La pellicola, intitolata “Bad Fairies”, rappresenta un progetto animato di grande interesse, coinvolgendo celebrità del cinema e del teatro in ruoli vocali e contributi creativi. Questo articolo analizza le principali informazioni riguardanti produzione, cast e trama, offrendo un quadro completo di questa attesa produzione Warner Bros. partecipazione di Ncuti Gatwa nel progetto “bad fairies”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ncuti Gatwa Joins Cynthia Erivo in Animated Musical ‘Bad Fairies’ - Pictures Animation and Locksmith Animation's Bad Fairies. Si legge su msn.com
Ncuti Gatwa Joins Cynthia Erivo In ‘Bad Fairies' Animated Musical Cast - Ncuti Gatwa is the latest voice actor to join the cast of Bad Fairies, an animated musical from Warner Bros. msn.com scrive
Doctor Who's Ncuti Gatwa joins Wicked star in animated musical Bad Fairies - themed Six: The Musical) are also aboard the project, alongside composer Isabella Summers (a founding member of ... Si legge su radiotimes.com