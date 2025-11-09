Ncis spin-off il personaggio migliore che viene trascurato e i fan sono delusi

l’assenza di bluebird “blue” gleeson in ncis: sydney può influire sulla narrazione. La terza stagione di NCIS: Sydney sta proseguendo senza la presenza ufficiale di Bluebird “Blue” Gleeson, un personaggio chiave che aveva conquistato l’affetto del pubblico nelle stagioni precedenti. La sua assenza crea un vuoto narrativo e suscita diverse reazioni tra gli spettatori. Questa situazione mette in discussione la coerenza della trama e l’equilibrio della serie, che rischia di perdere uno dei suoi elementi più originali e distintivi. dettagli sull’assenza prolungata di blue. Nei primi quattro episodi della stagione, Bluebird, interpretata da Mavournee Hazel, appare solo attraverso brevi sequenze ambientate al quartier generale dell’NCIS. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Ncis spin-off il personaggio migliore che viene trascurato e i fan sono delusi

