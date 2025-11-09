Nba gli Heat di Fontecchio piegano anche i Trail Blazers
Atlanta (Stati Uniti), 9 novembre 2025 – Archiviato il venerdì dedicato alle gare della Emirates Cup, la stagione regolare della NBA ha continuato a fare il suo corso con ben otto gare disputate nella notte: i Miami Heat di Simone Fontecchio, dopo il successo contro gli Charlotte Hornets, sono subito tornati in campo e hanno ottenuto un’altra vittoria piegando 136-131 i Portland Trail Blazers grazie al “career high” di Nikola Jovic, autore di 29 punti (per lui anche 9 rimbalzi e 7 assist). Sono invece 7 i punti mandati a bersaglio dall’azzurro nei 18’ minuti giocati in uscita dalla panchina. Tra le sorprese della notte spicca la fragorosa caduta dei Los Angeles Lakers che, dopo cinque vittorie di fila, sono stati sconfitti alla State Farm Arena con un perentorio 122-102 dagli Atlanta Hawks. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Miami Heat-Simone Fontecchio, è amore: arriva il coro “MVP” da parte dei tifosi @Sportando - X Vai su X
“MVP, MVP, MVP! ?” I tifosi dei #MiamiHeat sono pazzi per Simone Fontecchio. Fino a che punto? MVP! #Miami #Heat #NBA #Fontecchio - facebook.com Vai su Facebook
Nba, gli Heat di Fontecchio piegano anche i Trail Blazers - Si ferma dopo cinque vittorie di fila la striscia dei Lakers, battuti 122- Lo riporta sport.quotidiano.net
NBA, i risultati della notte (9 novembre): vittoria per i Miami Heat di Simone Fontecchio, Lakers ko ad Atlanta. Successi anche per Spurs, Suns e Nuggets - Un’altra grande notte da mandare in archivio quella completata da pochi minuti in NBA, con otto partite andate in scena per la regular season 2025- Scrive oasport.it
NBA, Simone Fontecchio ancora utile a Miami: 7 punti contro Portland - Pur dovendo fare i conti con le assenze di Herro e Adebayo, i Miami Heat sono riusciti a battere un avversario in forma come i Blazers, guidati dal miglior Nikola Jovic della carriera (29 punti, 9 rim ... Lo riporta sport.sky.it