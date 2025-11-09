Atlanta (Stati Uniti), 9 novembre 2025 – Archiviato il venerdì dedicato alle gare della Emirates Cup, la stagione regolare della NBA ha continuato a fare il suo corso con ben otto gare disputate nella notte: i Miami Heat di Simone Fontecchio, dopo il successo contro gli Charlotte Hornets, sono subito tornati in campo e hanno ottenuto un’altra vittoria piegando 136-131 i Portland Trail Blazers grazie al “career high” di Nikola Jovic, autore di 29 punti (per lui anche 9 rimbalzi e 7 assist). Sono invece 7 i punti mandati a bersaglio dall’azzurro nei 18’ minuti giocati in uscita dalla panchina. Tra le sorprese della notte spicca la fragorosa caduta dei Los Angeles Lakers che, dopo cinque vittorie di fila, sono stati sconfitti alla State Farm Arena con un perentorio 122-102 dagli Atlanta Hawks. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Nba, gli Heat di Fontecchio piegano anche i Trail Blazers