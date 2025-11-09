Nba Europe a Milano la risposta di Messina | Serve modello nuovo siamo aperti a sentire proposte

Gazzetta.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico, che all'Olimpia è anche presidente delle Basketball Operations, commenta le anticipazioni sulla nuova lega: "L'interesse una prova dell’apprezzamento per l’impegno della famiglia Armani ha messo nella pallacanestro. Sostenibilità e calendario, non si può andare avanti così". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

nba europe a milano la risposta di messina serve modello nuovo siamo aperti a sentire proposte

© Gazzetta.it - Nba Europe a Milano, la risposta di Messina: "Serve modello nuovo, siamo aperti a sentire proposte"

