Nazionale | Kean resta al Viola Park Gattuso convoca Cambiaghi per Moldova e Norvegia

Firenzepost.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fuori Kean, dentro Cambiaghi. C’è un cambio obbligato nelle convocazioni di Gennaro Gattuso per gli ultimi due impegni della Nazionale nel girone di qualificazione al Mondiale con Moldova (13 novembre, Chisinau) e Norvegia (16 novembre, Milano) L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it

