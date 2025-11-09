Nazionale | Kean resta al Viola Park Gattuso convoca Cambiaghi per Moldova e Norvegia
Fuori Kean, dentro Cambiaghi. C’è un cambio obbligato nelle convocazioni di Gennaro Gattuso per gli ultimi due impegni della Nazionale nel girone di qualificazione al Mondiale con Moldova (13 novembre, Chisinau) e Norvegia (16 novembre, Milano) L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
