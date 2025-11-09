Napoli vs Bologna | Analisi Tecnica e PRM delle gare precedenti
Prima del Bologna, rivisitiamo tecnicamente Napoli-Eintracht, Quarta Giornata della Uefa Champions League, 0-0. Azioni Salienti (conclusioni pericolose dall’interno dell’Area di Rigore avversaria o intorno al Limite della medesima), 9-2; Primo Tempo, 5-0; Secondo Tempo, 4-2. Percentuali realizzative: 00,00% – 00,00%. P.R.M. tra Primo Tempo e Secondo Tempo: Primo Tempo, 00,00% – 00,00%; Secondo Tempo, 00,00% – 00,00%. Primo Tempo (0-0): 6?, Anguissa ed Hojlung arrivano insieme, ostacolandosi, su un Cross di Gutierrez. Prima “masticano” il Pallone. 6?, poi Hojlund tira: murato dal Portiere Zetterer. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
News recenti che potrebbero piacerti
Rassegna Stampa - Bologna-Napoli vedrà il ritorno di un grande ex rossoblù: Sam Beukema. Come lo accoglierà il pubblico del Dall’Ara? - facebook.com Vai su Facebook
Pronostici Serie A, il Napoli di Conte vincerà a Bologna? Ecco il parere dei bookie - Nelle quote dei bookmaker si registra un sostanziale equilibrio, con il Napoli di poco favorito: il 2 è proposto a 2. Riporta tuttosport.com
Pronostico Bologna-Napoli: probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse Serie A del 9 novembre 2025 - Analisi, probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse 11° giornata Serie A. Scrive betitaliaweb.it
Pronostico Bologna vs Napoli – 9 Novembre 2025 - Napoli di Serie A, in programma il 9 Novembre 2025 alle 15:00 allo Stadio Renato Dall'Ara, si preannuncia come uno scontro dal forte ... news-sports.it scrive