Napoli vs Bologna | Analisi Tecnica e PRM delle gare precedenti

Gbt-magazine.com | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima del Bologna, rivisitiamo tecnicamente Napoli-Eintracht, Quarta Giornata della Uefa Champions League, 0-0. Azioni Salienti (conclusioni pericolose dall’interno dell’Area di Rigore avversaria o intorno al Limite della medesima), 9-2; Primo Tempo, 5-0; Secondo Tempo, 4-2. Percentuali realizzative: 00,00% – 00,00%. P.R.M. tra Primo Tempo e Secondo Tempo: Primo Tempo, 00,00% – 00,00%; Secondo Tempo, 00,00% – 00,00%. Primo Tempo (0-0): 6?, Anguissa ed Hojlung arrivano insieme, ostacolandosi, su un Cross di Gutierrez. Prima “masticano” il Pallone. 6?, poi Hojlund tira: murato dal Portiere Zetterer. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

napoli vs bologna analisi tecnica e prm delle gare precedenti

© Gbt-magazine.com - Napoli vs Bologna: Analisi Tecnica e P.R.M. delle gare precedenti

News recenti che potrebbero piacerti

napoli vs bologna analisiPronostici Serie A, il Napoli di Conte vincerà a Bologna? Ecco il parere dei bookie - Nelle quote dei bookmaker si registra un sostanziale equilibrio, con il Napoli di poco favorito: il 2 è proposto a 2. Riporta tuttosport.com

napoli vs bologna analisiPronostico Bologna-Napoli: probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse Serie A del 9 novembre 2025 - Analisi, probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse 11° giornata Serie A. Scrive betitaliaweb.it

napoli vs bologna analisiPronostico Bologna vs Napoli – 9 Novembre 2025 - Napoli di Serie A, in programma il 9 Novembre 2025 alle 15:00 allo Stadio Renato Dall'Ara, si preannuncia come uno scontro dal forte ... news-sports.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Napoli Vs Bologna Analisi