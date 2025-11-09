“Napoli scende in quarta posizione in classifica” Serie A nel panico totale: l’ha avuta vinta di nuovo la Juve"> La Juventus è pronta a sorpassare il Napoli guidato da Antonio Conte, che così crollerebbe tanto da arrivare al quarto posto. Il possibile scivolamento del Napoli al quarto posto in classifica viene immaginato come uno scenario capace di scuotere gli equilibri della Serie A. Una situazione del genere riaccenderebbe inevitabilmente il dibattito sulle ambizioni del club e sulla tenuta mentale del gruppo. In un contesto simile, la Serie A potrebbe entrare in un clima di incertezza e tensione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

