Napoli Rione Traiano strumenti medici di dubbia provenienza | denunciati due uomini

Napoli: blitz del Commissariato San Paolo: scoperta compravendita sospetta di materiale sanitario senza documentazione. Controllo di Polizia nel Rione Traiano. NAPOLI – Nel pomeriggio di venerdì 7 novembre, la Polizia di Stato ha denunciato due uomini, un 33enne napoletano e un 35enne pakistano, per il reato di ricettazione. L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato San Paolo durante un servizio di controllo del territorio nel quartiere Rione Traiano. Compravendita sospetta in via Vicinale Cupa Cintia. Mentre transitavano in via Vicinale Cupa Cintia, i poliziotti hanno notato i due soggetti che, alla vista della volante, si sono voltati con atteggiamento sospetto, come se volessero eludere il controllo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

