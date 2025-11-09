Napoli operazione antidroga a Poggioreale | arrestato un uomo sequestrati 9 kg di droga

Blitz della Polizia di Stato a Napoli: un arresto e maxi sequestro di stupefacenti nel rione Sant’Alfonso. Maxi operazione della Polizia di Stato a Poggioreale. NAPOLI – Il 7 novembre scorso, la Polizia di Stato ha condotto una vasta operazione nel quartiere Poggioreale, finalizzata al contrasto della detenzione abusiva di armi e del traffico di sostanze stupefacenti. L’azione, coordinata dalla Questura di Napoli, ha visto impegnati gli agenti della Squadra Mobile con il supporto dei Commissariati Poggioreale, Vasto-Arenaccia, Vicaria-Mercato e Ponticelli, nonché del Reparto Cinofili e del Reparto Prevenzione Crimine Campania. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it