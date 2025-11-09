Napoli Lukaku continua a bruciare le tappe | l’obiettivo è tornare in panchina nella partita contro la Roma

Romelu Lukaku sorprende tutti e continua a bruciare le tappe del suo recupero. L’attaccante belga, tornato a Castel Volturno da circa una settimana, sta lavorando con intensità e dedizione sotto lo sguardo attento dello staff medico del Napoli. Dopo il lungo stop, il centravanti ha mostrato progressi incoraggianti che vanno ben oltre le aspettative iniziali. . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

