Napoli Lukaku continua a bruciare le tappe | l’obiettivo è tornare in panchina nella partita contro la Roma
Romelu Lukaku sorprende tutti e continua a bruciare le tappe del suo recupero. L’attaccante belga, tornato a Castel Volturno da circa una settimana, sta lavorando con intensità e dedizione sotto lo sguardo attento dello staff medico del Napoli. Dopo il lungo stop, il centravanti ha mostrato progressi incoraggianti che vanno ben oltre le aspettative iniziali. . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Argomenti simili trattati di recente
L'edizione odierna de Il Mattino fa il punto della situazione su Romelu Lukaku. Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto! ? Metti LIKE al post Iscriviti alla community di Napolità #Napoli #Napolita #Lukaku - facebook.com Vai su Facebook
#Lukaku a #Napoli tra un mese, punta il #Milan in #Supercoppa: così il club può inserirlo in lista [Gazzetta dello Sport] https://calciomercato.com/liste/lukaku-a-napoli-da-meta-novembre-punta-il-milan-in-supercoppa-cosi-il-club-puo-inserirlo-in-lista/bltdeac423 - X Vai su X
Napoli, Lukaku continua a bruciare le tappe: l’obiettivo è tornare in panchina nella partita contro la Roma - Romelu Lukaku sorprende tutti e continua a bruciare le tappe del suo recupero. Si legge su dailynews24.it
Napoli, infortunio Lukaku: c’è la data del ritorno in campo, sorride Conte - Buone notizie per Conte in merito ai tempi di recupero di Lukaku. Segnala fantamaster.it
Napoli, Lukaku intensifica i carichi di lavoro: uno sforzo per tornare entro la Supercoppa - Romelu Lukaku vede la luce in fondo al tunnel e ha iniziato la fase decisiva del suo recupero. Da tuttomercatoweb.com