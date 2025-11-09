Napoli futuro in bilico | due nomi per un eventuale sostituzione di Antonio Conte

Dailynews24.it | 9 nov 2025

In casa Napoli il clima è infuocato dopo la sconfitta contro il Bologna. Un ko pesante non solo per la classifica, ma soprattutto per il morale della squadra. Nel post partita, Antonio Conte ha mostrato delusione e preoccupazione, ammettendo di non sapere come proseguirà il suo lavoro in azzurro. Le sue parole hanno scosso l’ambiente, . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

