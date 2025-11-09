Napoli Di Lorenzo | Stiamo trovando delle difficoltà la sosta ci aiuterà a ritrovare lo spirito

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa dopo gara persa 2-0 contro il Bologna. Queste le sue parole: Che momento state vivendo?  “Stiamo trovando delle difficoltà. Oggi ci è mancata energia in mezzo al campo, la sosta arriva nel momento giusto per ricaricarci. Poi ci sarà tempo per ritrovare brillantezza”. Cosa sarà importante ritrovare dopo la sosta?  “Sicuramente lo spirito, che ci ha contraddistinto l’anno scorso, soprattutto l’aiutarsi nei momenti di difficoltà delle partite. Questo aspetto ci sta un po’ mancando per ritornare a vincere”. Poco incisivi davanti. 🔗 Leggi su Parlami.eu

