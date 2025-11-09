Napoli Conte in conferenza | Sono preoccupato! Complimenti al Bologna che ci ha battuto su tutto
Antonio Conte, allenatore del Napoli, al termine della partita disputata allo Stadio Dall’Ara contro il Bologna, gara persa con il punteggio di 2-0, è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole: Secondo Conte cosa è mancato oggi?. Sicuramente non posso essere non preoccupato. Cinque sconfitte da inizio anno sono troppe, soprattutto per una squadra etichettata come ammazza campionato. Quello su cui dobbiamo riflettere e che sono cinque sconfitte e quando perdi non è mai un caso, c’è qualcosa di reiterato. Qualcosa che ho cercato di trasferire già 20 giorni fa, cerca di di trasferire il mio pensiero ai più vecchi. 🔗 Leggi su Parlami.eu
Contenuti che potrebbero interessarti
FIRMERÀ CON IL NAPOLI: conferma sull'annuncio che fa felice Conte - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, Conte: “McTominay? Dipende da lui. Stiamo ritagliando un nuovo ruolo a De Bruyne” - X Vai su X
Conte in conferenza: “Parlerò col club, io non accompagno un morto! Responsabilità mia, non siamo squadra” - Al termine del match contro il Bologna, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Dall'Ara per rispondere alle domande ... Lo riporta tuttonapoli.net
Bologna-Napoli 2-0, a breve Conte in conferenza - L'allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Bologna Dopo lo 0- Come scrive ilnapolista.it
Conte diretta dopo Bologna-Napoli: le parole in tv e conferenza stampa dopo la sconfitta in Serie A LIVE - 0 subìto al Dall'Ara contro la squadra di Italiano (in gol Dallinga e Lucumì) fa male al club azzurro: tutte le interviste ... Secondo corrieredellosport.it