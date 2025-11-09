Napoli Buongiorno | Delusione per la sconfitta di Bologna con Conte rivedremo i nostri sbagli
Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la netta sconfitta subita contro contro il Bologna per 2-0. Queste le sue parole: Cosa vi rimane dopo questa sconfitta? . “C’è delusione per la sconfitta. Vedremo assieme al mister quello che abbiamo sbagliato. Dopo la sosta lavoreremo su quello”. Secondo Buongiorno Pobega e i suoi inserimenti hanno fatto sbagliare Buongiorn o sul gol?. “Ovviamente quando arrivano i cross da lì bisogna stare attenti. Credo che però ci fossimo messi male rispetto a come avevamo provato, rivedremo tutto con il mister come detto”. 🔗 Leggi su Parlami.eu
